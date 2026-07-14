Concert Dans tous les sens par le Paname Symphony Orchestra Salle des fêtes Châtenois

Informations pratiques

Châtenois

Concert Dans tous les sens par le Paname Symphony Orchestra

Salle des fêtes 10 place du Champ de Foire Châtenois Vosges

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-08-22 19:00:00

fin : 2026-08-22 21:00:00

Date(s) :

2026-08-22

Cette année, le Paname Symphony Orchestra invite le public à vivre un spectacle original intitulé Dans tous les sens Le concert qui n’est pas fait que pour les oreilles .

Durant une semaine, l’orchestre travaillera en effectif complet (tutti) ou en petits effectifs (partielles) entre la salle des fêtes et l’école de musique de Châtenois.

Les musiciens iront à la rencontre des habitants toute la semaine à travers une aubade dans une ferme le mercredi 19 août après-midi ou encore une répétition ouverte au public le jeudi 20 août au matin.

Bien plus qu’un concert symphonique traditionnel, le spectacle du samedi soir proposera une expérience immersive où la vue, l’odorat, le goût, le toucher et l’ouïe seront tour à tour mis à l’honneur. En mêlant grandes pages du répertoire classique, œuvres contemporaines, mises en scène et expériences sensorielles, les musiciens souhaitent offrir une autre manière de découvrir la musique symphonique plus vivante, plus accessible et plus participative.

Au programme des danses de Strauss, des extraits du Boléro de Ravel, des extraits de Carmen de Bizet, des pièces de Leroy Anderson, de la musique de film et d’autres surprises.

Les bénéfices de cette soirée de gala seront intégralement reversés au fonds Axel Gallet-Thévenot, fondation caritative créée en mémoire d’Axel, adolescent décédé à l’âge de 14 ans des suites d’un lymphome lymphoblastique rare, et fils de l’une des musiciennes vosgiennes engagées dans cette aventure.

Participation libre.Tout public

0 .

Salle des fêtes 10 place du Champ de Foire Châtenois 88170 Vosges Grand Est orchestrepso@gmail.com

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English :

This year, the Paname Symphony Orchestra invites the public to experience an original show titled “In Every Sense: A Concert That’s Not Just for the Ears.”

For a week, the orchestra will perform in full force (tutti) or in smaller groups (sections) between the community hall and the Chêtenois music school.

The musicians will engage with local residents throughout the week, including a morning concert at a farm on Wednesday, August 19, in the afternoon, and a rehearsal open to the public on Thursday, August 20, in the morning.

Much more than a traditional symphony concert, Saturday evening’s performance will offer an immersive experience in which sight, smell, taste, touch, and hearing will each take center stage in turn. By blending masterpieces of the classical repertoire, contemporary works, theatrical presentations, and sensory experiences, the musicians aim to offer a new way to discover symphonic music: one that is more vibrant, more accessible, and more interactive.

The program features dances by Strauss, excerpts from Ravel’s Boléro, excerpts from Bizet’s Carmen, pieces by Leroy Anderson, film music, and other surprises.

All proceeds from this gala evening will be donated in full to the Axel Gallet-Thévenot Fund, a charitable foundation established in memory of Axel, a teenager who passed away at the age of 14 from a rare lymphoblastic lymphoma, and the son of one of the musicians from the Vosges region involved in this project.

Admission is by donation.

L’événement Concert Dans tous les sens par le Paname Symphony Orchestra Châtenois a été mis à jour le 2026-07-14 par OT DE L’OUEST DES VOSGES