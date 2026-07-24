Journées européennes du patrimoine 2026 Châtenois
dimanche 20 septembre 2026 · Châtenois
Informations pratiques
Châtenois
Journées européennes du patrimoine 2026
Quartier des remparts Châtenois Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-09-20 14:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-20
Découvrez toute l’histoire de Châtenois à travers ses sites emblématiques !
Découvrez toute l’histoire de Châtenois à travers ses sites emblématiques
Maison du Tourisme et du Patrimoine ouverture de 14h à 18h, visite libre de l’espace muséal au sous-sol
Quartier du château
Découverte de l’exposition de photographies marquant les 20 ans de la Fête des remparts sur les remparts derrière l’église Saint-Georges
Découverte de l’oeuvre LA HALTE remparts derrière l’église Saint-Georges
Découverte du jardin archéologique
Découverte du Quartier avec le Veilleur de Nuit départ devant la Maison du Tourisme et du Patrimoine à 14h et 16h
Eglise Saint-Georges ouverture de 14h à 18h, visites commentées
Chapelles Sainte-Croix et Sainte-Anne ouverture de 14h à 18h, visites commentées
Tour des Sorcières ouverture de 14h à 18h, exposition de tableaux de la Tour des Sorcières
Village tour commenté, départ devant la Maison du Tourisme et du Patrimoine à 15h 0 .
Quartier des remparts Châtenois 67730 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 82 02 74 mairie@chatenois.fr
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English :
Discover the history of Châtenois through its emblematic sites!
L’événement Journées européennes du patrimoine 2026 Châtenois a été mis à jour le 2026-07-24 par Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme
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