Informations pratiques

Châtenois

Journées européennes du patrimoine 2026

Quartier des remparts Châtenois Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-09-20 14:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-20

Découvrez toute l’histoire de Châtenois à travers ses sites emblématiques !

Découvrez toute l’histoire de Châtenois à travers ses sites emblématiques

Maison du Tourisme et du Patrimoine ouverture de 14h à 18h, visite libre de l’espace muséal au sous-sol

Quartier du château

Découverte de l’exposition de photographies marquant les 20 ans de la Fête des remparts sur les remparts derrière l’église Saint-Georges

Découverte de l’oeuvre LA HALTE remparts derrière l’église Saint-Georges

Découverte du jardin archéologique

Découverte du Quartier avec le Veilleur de Nuit départ devant la Maison du Tourisme et du Patrimoine à 14h et 16h

Eglise Saint-Georges ouverture de 14h à 18h, visites commentées

Chapelles Sainte-Croix et Sainte-Anne ouverture de 14h à 18h, visites commentées

Tour des Sorcières ouverture de 14h à 18h, exposition de tableaux de la Tour des Sorcières

Village tour commenté, départ devant la Maison du Tourisme et du Patrimoine à 15h 0 .

Quartier des remparts Châtenois 67730 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 82 02 74 mairie@chatenois.fr

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English :

Discover the history of Châtenois through its emblematic sites!

L’événement Journées européennes du patrimoine 2026 Châtenois a été mis à jour le 2026-07-24 par Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme