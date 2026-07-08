Informations pratiques

Châtenois

Fête du sport

Rue St Georges Châtenois Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-09-13 09:00:00

fin : 2026-09-13 17:00:00

Date(s) :

2026-09-13

Venez découvrir les associations sportives et leurs disciplines !

Journée consacrée à la pratique du sport avec la présence de nombreuses associations qui vont feront découvrir leur discipline. 0 .

Rue St Georges Châtenois 67730 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 92 26 20 contact@cca-chatenois.fr

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English :

Come and discover the sports associations and their disciplines!

L’événement Fête du sport Châtenois a été mis à jour le 2026-07-04 par Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme