Fête du sport Châtenois
dimanche 13 septembre 2026 · Châtenois
Informations pratiques
Châtenois
Fête du sport
Rue St Georges Châtenois Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-09-13 09:00:00
fin : 2026-09-13 17:00:00
Date(s) :
2026-09-13
Venez découvrir les associations sportives et leurs disciplines !
Journée consacrée à la pratique du sport avec la présence de nombreuses associations qui vont feront découvrir leur discipline. 0 .
Rue St Georges Châtenois 67730 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 92 26 20 contact@cca-chatenois.fr
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English :
Come and discover the sports associations and their disciplines!
L’événement Fête du sport Châtenois a été mis à jour le 2026-07-04 par Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme
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