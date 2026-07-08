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AGENDA · Châtenois

Fête du sport Châtenois

dimanche 13 septembre 2026 · Châtenois

Fête du sport Châtenois

Informations pratiques

Début
dimanche 13 septembre 2026
Fin
dimanche 13 septembre 2026
Heure de début
09:00:00
Adresse
Rue St Georges
Ville
67730 Châtenois
Département
Bas-Rhin
Tarif
0

Châtenois

Fête du sport

Rue St Georges Châtenois Bas-Rhin

Tarif : – – EUR
0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-09-13 09:00:00
fin : 2026-09-13 17:00:00

Date(s) :
2026-09-13

Venez découvrir les associations sportives et leurs disciplines !
Journée consacrée à la pratique du sport avec la présence de nombreuses associations qui vont feront découvrir leur discipline. 0  .

Rue St Georges Châtenois 67730 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 92 26 20  contact@cca-chatenois.fr

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English :

Come and discover the sports associations and their disciplines!

L’événement Fête du sport Châtenois a été mis à jour le 2026-07-04 par Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme

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