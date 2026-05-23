Soirée musicale et conviviale Sous les Halles Saint-Marcel-lès-Sauzet

Saint-Marcel-lès-Sauzet

Soirée musicale et conviviale

Sous les Halles Place de la Mairie Saint-Marcel-lès-Sauzet Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-12 19:00:00

fin : 2026-06-12

Date(s) :

2026-06-12

A la musique, B’Acoustic, le meilleur du rock et de la pop française et une playlist éclectique de titres anglais !

Avec les restaurants Le G et l’Echoppe pour le repas et la brasserie Explore pour les boissons !

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Sous les Halles Place de la Mairie Saint-Marcel-lès-Sauzet 26740 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 84 75 66 50 cyrille@brasserie-explore.fr

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English :

Music: B’Acoustic, the best of French rock and pop, and an eclectic playlist of English tracks!

With restaurants Le G and l’Echoppe for food and brasserie Explore for drinks!

L’événement Soirée musicale et conviviale Saint-Marcel-lès-Sauzet a été mis à jour le 2026-05-23 par Montélimar Tourisme Agglomération