Soirée musicale Le soleil a rendez-vous avec la lune, 3ème édition Truchtersheim

Soirée musicale Le soleil a rendez-vous avec la lune, 3ème édition
rue Godofredo Perez Truchtersheim Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Début : Vendredi 2026-06-26 19:00:00
fin : 2026-06-26 22:00:00
2026-06-26
Le public est invité à se promener dans le parc éco-pédagogique de Truchtersheim pour aller à la rencontre des nombreux moments artistiques présentés concert des 4 chœurs du collège et prestations instrumentales afin de célébrer le solstice d’été.
Buvette et restauration avec food-trucks dans la cour du collège du Kochersberg à partir de 19h. 0 .
rue Godofredo Perez Truchtersheim 67370 Bas-Rhin Grand Est contact@choeurscollegekochersberg.fr
