Soirée musicale Le soleil a rendez-vous avec la lune, 3ème édition

Truchtersheim Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Vendredi 2026-06-26 19:00:00

2026-06-26 22:00:00

2026-06-26

Le public est invité à se promener dans le parc éco-pédagogique de Truchtersheim pour aller à la rencontre des nombreux moments artistiques présentés concert des 4 chœurs du collège et prestations instrumentales afin de célébrer le solstice d’été.

Buvette et restauration avec food-trucks dans la cour du collège du Kochersberg à partir de 19h. 0 .

rue Godofredo Perez Truchtersheim 67370 Bas-Rhin Grand Est contact@choeurscollegekochersberg.fr

