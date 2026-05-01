Soirée musicale par le groupe Toufoulcan à Latronquière Latronquière
Soirée musicale par le groupe Toufoulcan à Latronquière Latronquière vendredi 15 mai 2026.
Latronquière
Soirée musicale par le groupe Toufoulcan à Latronquière
Tarenque Latronquière Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-15 20:00:00
fin : 2026-05-15
Date(s) :
2026-05-15
À l'espace culturel de Latronquière n concert avec le groupe Toufoulcan qui sera au complet avec leurs 8 musiciens !
À l'espace culturel de Latronquière n concert avec le groupe Toufoulcan qui sera au complet avec leurs 8 musiciens !
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Tarenque Latronquière 46210 Lot Occitanie +33 5 65 40 25 20
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English :
At l'espace culturel de Latronquière n concert with the band Toufoulcan who will be in full swing with their 8 musicians.
L’événement Soirée musicale par le groupe Toufoulcan à Latronquière Latronquière a été mis à jour le 2026-04-28 par OT Figeac