Latronquière

Soirée musicale par le groupe Toufoulcan à Latronquière

Tarenque Latronquière Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-15 20:00:00

fin : 2026-05-15

Date(s) :

2026-05-15

À l'espace culturel de Latronquière n concert avec le groupe Toufoulcan qui sera au complet avec leurs 8 musiciens !

À l'espace culturel de Latronquière n concert avec le groupe Toufoulcan qui sera au complet avec leurs 8 musiciens !

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Tarenque Latronquière 46210 Lot Occitanie +33 5 65 40 25 20

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English :

At l'espace culturel de Latronquière n concert with the band Toufoulcan who will be in full swing with their 8 musicians.

L’événement Soirée musicale par le groupe Toufoulcan à Latronquière Latronquière a été mis à jour le 2026-04-28 par OT Figeac