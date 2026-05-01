Soirée musicale Sainte-Mère-Église
Soirée musicale Sainte-Mère-Église samedi 16 mai 2026.
Sainte-Mère-Église
Soirée musicale
Chez Jeanne Sainte-Mère-Église Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-16 20:00:00
fin : 2026-05-16
Date(s) :
2026-05-16
Musique live avec Loïc Cover. .
Chez Jeanne Sainte-Mère-Église 50480 Manche Normandie +33 2 33 52 31 98
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English : Soirée musicale
L’événement Soirée musicale Sainte-Mère-Église a été mis à jour le 2026-04-28 par OT Baie du Cotentin
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