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Soirée musicale Sainte-Mère-Église

Soirée musicale Sainte-Mère-Église

Soirée musicale Sainte-Mère-Église samedi 16 mai 2026.

Adresse : Chez Jeanne

Ville : 50480 Sainte-Mère-Église

Département : Manche

Début : samedi 16 mai 2026

Fin : samedi 16 mai 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif :

Sainte-Mère-Église

Soirée musicale

Chez Jeanne Sainte-Mère-Église Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-16 20:00:00
fin : 2026-05-16

Date(s) :
2026-05-16

Musique live avec Loïc Cover.   .

Chez Jeanne Sainte-Mère-Église 50480 Manche Normandie +33 2 33 52 31 98 

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English : Soirée musicale

L’événement Soirée musicale Sainte-Mère-Église a été mis à jour le 2026-04-28 par OT Baie du Cotentin

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