Chasse aux oeufs de Pâques Ferme-musée du Cotentin Ferme-musée du Cotentin Sainte-Mère-Église

Chasse aux oeufs de Pâques Ferme-musée du Cotentin

Ferme-musée du Cotentin, 1 chemin de Beauvais, Sainte-Mère-Église, Manche

6 avril 2026, 14:30

17:00

2026-04-06

Les enfants sont invités à collecter les œufs en chocolat disséminés dans les cours de la ferme-musée.

Tarif billet d’entrée au musée ou carte annuelle. Sans supplément. .

Ferme-musée du Cotentin, 1 chemin de Beauvais, Sainte-Mère-Église, 50480, Manche, Normandie. Tél: +33 2 33 95 40 20, Email: musee.sainte-mere@manche.fr

English : Chasse aux oeufs de Pâques Ferme-musée du Cotentin

