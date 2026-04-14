Visite guidée de la bataille de Sainte-Mère-Eglise, Airborne museum, Sainte-Mère-Église

Visite guidée de la bataille de Sainte-Mère-Eglise Samedi 23 mai, 20h15 Airborne museum Manche

Durée 1h, 35 pers. max, 8,5€ adultes, 5,5€ enfants.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T20:15:00+02:00 – 2026-05-23T22:30:00+02:00

Fin : 2026-05-23T20:15:00+02:00 – 2026-05-23T22:30:00+02:00

L’Airborne Museum propose pour la Nuit des Musées la visite commentée de la Bataille de Sainte-Mère-Eglise, pour laquelle il y aura deux créneau au cours de la soirée: un premier à 20h15, un second à 21h15. La visite libre du musée est également possible de 19h à 22h30.

Le guide amènera le groupe sur la place de l’église afin d’entamer la visite, avant de retourner au musée, et de lui présenter quelques objets de collection liés à cette bataille pour le village de Sainte-Mère-Eglise, qui se déroula entre le 6 et le 7 juin 1944, et qui opposa les parachutistes américains de la 82nd Airborne Division aux troupes allemandes.

Chaque créneau se limite à 35 participants.

La réservation est obligatoire.

Durée approximative: 1h.

Pour les parents venant avec leurs enfants, le musée propose en parallèle un atelier jeu de société convenant aux enfants à partir de 6 ans. Les adultes peuvent également participer à cet atelier (notamment le Quiz 39-45) s’ils le souhaitent. Cf. évènement correspondant.

Airborne museum 14 rue Eisenhower, 50480 Sainte-Mère-Eglise Sainte-Mère-Église 50480 Sainte-Mère-Église Manche Normandie 02 33 41 41 35 http://www.airborne-museum.org https://www.facebook.com/airbornemuseum/;https://www.instagram.com/airbornemuseum_sme/ [{« type »: « email », « value »: « communication@airborne-museum.org »}, {« type »: « phone », « value »: « 02 33 41 78 03 »}] L’Airborne Museum est situé au coeur de Sainte-Mère-Eglise, face au clocher sur lequel le parachutiste John Steele est resté suspendu. À travers une muséographie spectaculaire et réaliste, l’Airborne Museum vous fera vivre le Jour-J aux côtés des parachutistes Américains des 82e et 101e Airborne. De la préparation du Débarquement en Angleterre, jusqu’aux combats qui menèrent à la Liberté, vous accompagnerez les troupes aéroportées dans leur chemin vers la Victoire.

Découvrez une exceptionnelle collection d’objets historiques, un authentique planeur et un avion C-47 ayant participé aux opérations du Jour-J.

Nouveau : revivez la période de l’Occupation au travers d’une nouvelle exposition permanente glaçante, et assistez à l’atterrissage d’un planeur américain dans un champ normand dans le nouveau bâtiment WACO de 1200m2.

L’Airborne Museum propose pour la Nuit des Musées la visite commentée de la Bataille de Sainte-Mère-Eglise, pour laquelle il y aura deux créneau au cours de la soirée: un premier à 20h15, un second à…

©Airborne Museum