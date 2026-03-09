Ferme-musée du Cotentin soirée autour de l’exposition Système D-[Day] Ferme-musée du Cotentin Sainte-Mère-Église
Ferme-musée du Cotentin 1 chemin de Beauvais Sainte-Mère-Église Manche
Début : 2026-05-29 19:00:00
fin : 2026-05-29 23:00:00
2026-05-29
Visites commentées et présentation du catalogue.
Rencontres avec prêteurs et témoins, et découverte d’objets inédits.
Atelier récup’ fabrication d’une carte avec toile de parachute, à 18h et 19h30 (sur réservation)
Veillée contée avec François Epiard.
Dégustation de teurgoule au four à bois. .
Ferme-musée du Cotentin 1 chemin de Beauvais Sainte-Mère-Église 50480 Manche Normandie +33 2 33 95 40 20 musee.sainte-mere@manche.fr
