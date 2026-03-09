Ferme-musée du Cotentin soirée autour de l’exposition Système D-[Day] Ferme-musée du Cotentin Sainte-Mère-Église

Ferme-musée du Cotentin soirée autour de l’exposition Système D-[Day]

Ferme-musée du Cotentin 1 chemin de Beauvais Sainte-Mère-Église Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29 19:00:00

fin : 2026-05-29 23:00:00

Date(s) :

2026-05-29

Visites commentées et présentation du catalogue.

Rencontres avec prêteurs et témoins, et découverte d’objets inédits.

Atelier récup’ fabrication d’une carte avec toile de parachute, à 18h et 19h30 (sur réservation)

Veillée contée avec François Epiard.

Dégustation de teurgoule au four à bois. .

Ferme-musée du Cotentin 1 chemin de Beauvais Sainte-Mère-Église 50480 Manche Normandie +33 2 33 95 40 20 musee.sainte-mere@manche.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Ferme-musée du Cotentin soirée autour de l’exposition Système D-[Day]

L’événement Ferme-musée du Cotentin soirée autour de l’exposition Système D-[Day] Sainte-Mère-Église a été mis à jour le 2026-03-09 par Attitude Manche