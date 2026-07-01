Soirée musicale, Salle Saint Roch, Solliès-Ville

Informations pratiques

Soirée musicale Samedi 19 septembre, 19h30 Salle Saint Roch Var

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T19:30:00+02:00 – 2026-09-19T22:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T19:30:00+02:00 – 2026-09-19T22:30:00+02:00

Soirée musicale – Florilège pour instruments à vent

L’association Musivialité vous propose un voyage musical à travers un répertoire éclectique : Klezmer, New Orleans, Charlie Parker, jazz, rythmes latinos, soul et funk.

Salle Saint Roch Avenue Jules Ferry, 83210 Solliès‐Ville Solliès-Ville 83210 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur 04.94.33.72.02 http://www.solliesville.fr Salle communale Accès par autoroute A57 Toulon/Nice, sortie n°6 La Farlède

Soirée musicale – Florilège pour instruments à vent

©mairie de Solliès-Ville