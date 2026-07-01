Visite guidée, Solliès-Ville, Solliès-Ville

Informations pratiques

Visite guidée Dimanche 20 septembre, 14h00 Solliès-Ville Var

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Jean Aicard (1848-1921), poète, romancier et académicien, est l’une des grandes figures de la littérature provençale. Venez découvrir son univers à Solliès-Ville, où il s’installe après un coup de cœur en 1914 pour ce village plein de charme. Auteur de nombreux ouvrages, il publie en 1908 Maurin des Maures, inspiré du célèbre braconnier provençal, et connaît une brillante carrière couronnée par son entrée à l’Académie française en 1909.

Lors de votre visite, laissez-vous séduire par les lieux qui ont marqué sa vie et son œuvre : la maison qu’il achète en 1916, la mémoire de son engagement pour le patrimoine, et les ruines du château des Forbin, qu’il fit classer aux Monuments historiques. En août 1920, ce décor exceptionnel accueille même la Comédie-Française pour la représentation de Forbin de Solliès ou le Testament du roi René. Une belle invitation à marcher dans les pas de Jean Aicard et à découvrir un village chargé d’histoire et de poésie.

Solliès-Ville place Eugène Silvain 83210 Solliès-Ville Solliès-Ville 83210 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur 04.94.33.72.02 http://www.solliesville.fr an Aicard (1848-1921), poète, romancier et académicien, est l’une des grandes figures de la littérature provençale. Auteur de nombreux ouvrages, il publie en 1908 Maurin des Maures, inspiré du célèbre braconnier provençal. Élu à l’Académie du Var à seulement 21 ans, il mène une brillante carrière littéraire avant d’entrer à l’Académie française en 1909.

Séduit par Solliès-Ville lors d’une promenade en 1914, il y achète une maison en 1916. Élu maire du village en 1919, il œuvre à la sauvegarde du patrimoine en faisant classer les ruines du château des Forbin aux Monuments historiques. En août 1920, il y fait représenter par la Comédie-Française sa pièce Forbin de Solliès ou le Testament du roi René. Accès par autoroute A57 Toulon/Nice, sortie n°6 La Farlède

Jean Aicard (1848-1921), poète, romancier et académicien, est l’une des grandes figures de la littérature provençale. Venez découvrir son univers à Solliès-Ville, où il s’installe après un coup de en…

©mairie de Solliès-Ville