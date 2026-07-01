Visite guidée, Musée du vêtement provençal, Solliès-Ville

Informations pratiques

Visite guidée 19 et 20 septembre Musée du vêtement provençal Var

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Visite guidée d’un ancien moulin à huile de 1772, présentant une collection de costumes provençaux (1800-1915). Découvrez l’architecture d’un « moulin à sang », sa cuisine provençale traditionnelle, ainsi que de magnifiques étoffes, dont une rare robe de mariée vert olive, témoin des traditions de la Provence d’autrefois.

Musée du vêtement provençal 3 Rue Marseillaise, 83210 Solliès-Ville, France Solliès-Ville 83210 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur 0494337202 https://solliesville.fr/les-musees La collection couvre la période de 1800 à 1915, période fatale au vêtement provençal remplacé par la mode parisienne. Plus de 200 vêtements de femmes, d’hommes, d’enfants et accessoires de la vie quotidienne composent l’exposition permanente. Très belles pièces d’indiennes. Accès par autoroute A57 Toulon/Nice, sortie n°6 La Farlède

Visite guidée d’un ancien moulin à huile de 1772, présentant une collection de costumes provençaux (1800-1915). Découvrez l’architecture d’un « moulin à sang », sa cuisine provençale traditionnelle,…

©Mairie de Solliès-Ville