Sarriac-Bigorre

Soirée musicale

SARRIAC-BIGORRE Sarriac-Bigorre Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 19:30:00

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

Le Comité des Fêtes de Sarriac-Bigorre vous invite à une soirée musicale pour fêter la Saint Jean et la Musique dans une soirée de folie, placée sous le signe du rock. Animée par le groupe Les Sal’Goss, cette manifestation promet une ambiance festive et dynamique avec un répertoire 100 % rock.

Que vous soyez amateur de musique live ou simplement à la recherche d’un moment de partage entre amis ou en famille, cette soirée est l’occasion idéale de profiter d’un concert chaleureux dans une atmosphère conviviale. Une buvette ainsi qu’un service de restauration rapide seront également proposés pour agrémenter la soirée.

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SARRIAC-BIGORRE Sarriac-Bigorre 65140 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 09 26 60 comite.sarriacb@gmail.com

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English :

The Comité des Fêtes de Sarriac-Bigorre invites you to a musical evening to celebrate Saint John’s Day and Music, with a rock’n’roll theme. Hosted by the group Les Sal?Goss, this event promises a festive and dynamic atmosphere with a 100% rock repertoire.

Whether you’re a fan of live music or simply looking for a moment to share with friends or family, this evening is the ideal opportunity to enjoy a warm concert in a convivial atmosphere. A refreshment bar and fast-food service will also be available to enhance the evening.

L’événement Soirée musicale Sarriac-Bigorre a été mis à jour le 2026-06-04 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65