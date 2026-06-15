Soirée Musik O’verger route de carrot Sabres

Sabres

Soirée Musik O’verger

route de carrot Verger de Péchire Sabres Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 19:30:00

fin : 2026-07-11

Date(s) :

2026-07-11

Réservez votre soirée pour un moment musical et bucolique au milieu des arbres fruitiers du verger de Péchire !

Apportez votre transat et votre spécialité culinaire à partager pour l’auberge espagnole !

Buvette sur places. Couverts fournis.

Réservez votre soirée pour un moment musical et bucolique au milieu des arbres fruitiers du verger de Péchire !

Apportez votre transat et votre spécialité culinaire à partager pour l’auberge espagnole !

Buvette sur places. Couverts fournis. .

route de carrot Verger de Péchire Sabres 40630 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 33 07 33 62 sabresacl@orange.fr

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English : Soirée Musik O’verger

Set aside your evening for a musical and idyllic experience among the fruit trees of the Péchire orchard!

Bring your lounge chair and a culinary specialty to share for the potluck!

Refreshments available on site. Cutlery provided.

L’événement Soirée Musik O’verger Sabres a été mis à jour le 2026-06-15 par OT Cœur Haute Lande