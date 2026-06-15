Soirée Musik O’verger route de carrot Sabres
Soirée Musik O’verger route de carrot Sabres samedi 11 juillet 2026.
Sabres
Soirée Musik O’verger
route de carrot Verger de Péchire Sabres Landes
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 19:30:00
fin : 2026-07-11
Date(s) :
2026-07-11
Réservez votre soirée pour un moment musical et bucolique au milieu des arbres fruitiers du verger de Péchire !
Apportez votre transat et votre spécialité culinaire à partager pour l’auberge espagnole !
Buvette sur places. Couverts fournis.
Réservez votre soirée pour un moment musical et bucolique au milieu des arbres fruitiers du verger de Péchire !
Apportez votre transat et votre spécialité culinaire à partager pour l’auberge espagnole !
Buvette sur places. Couverts fournis. .
route de carrot Verger de Péchire Sabres 40630 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 33 07 33 62 sabresacl@orange.fr
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English : Soirée Musik O’verger
Set aside your evening for a musical and idyllic experience among the fruit trees of the Péchire orchard!
Bring your lounge chair and a culinary specialty to share for the potluck!
Refreshments available on site. Cutlery provided.
L’événement Soirée Musik O’verger Sabres a été mis à jour le 2026-06-15 par OT Cœur Haute Lande
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