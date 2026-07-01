Soirée musique années 70 à 90 La mazerienne Mazeray
samedi 25 juillet 2026 · La mazerienne · Mazeray
Informations pratiques
Mazeray
Soirée musique années 70 à 90
La mazerienne 6 route de Taillebourg Mazeray Charente-Maritime
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 19:00:00
fin : 2026-07-25
Date(s) :
2026-07-25
Venez fêter les 1 an de la mazérienne autour d’un buffet campagnard et d’une musique allant des années 70 à 90.
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La mazerienne 6 route de Taillebourg Mazeray 17400 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 25 09 37 lamazerienne17@gmail.com
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L’événement Soirée musique années 70 à 90 Mazeray a été mis à jour le 2026-07-04 par Office de Tourisme des Vals de Saintonge
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