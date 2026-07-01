Soirée musique années 70 à 90 La mazerienne Mazeray

Informations pratiques

Mazeray

Soirée musique années 70 à 90

La mazerienne 6 route de Taillebourg Mazeray Charente-Maritime

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25 19:00:00

fin : 2026-07-25

Date(s) :

2026-07-25

Venez fêter les 1 an de la mazérienne autour d’un buffet campagnard et d’une musique allant des années 70 à 90.

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La mazerienne 6 route de Taillebourg Mazeray 17400 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 25 09 37 lamazerienne17@gmail.com

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English :

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L’événement Soirée musique années 70 à 90 Mazeray a été mis à jour le 2026-07-04 par Office de Tourisme des Vals de Saintonge