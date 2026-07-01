Soirée musique et foodtruck Soirée jeux Triors
jeudi 9 juillet 2026 · Triors
Informations pratiques
Triors
Soirée musique et foodtruck Soirée jeux
1 place de l’Europe Triors Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 18:30:00
fin : 2026-07-09
Date(s) :
2026-07-09
Le Conseil des Jeunes organise une soirée jeux pour enfants. De la musique et un food-truck seront aussi au rendez-vous !
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1 place de l’Europe Triors 26750 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 45 32 73 triors@valenceromansagglo.fr
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English :
The Youth Council is organizing a game night for kids. There will also be music and a food truck!
L’événement Soirée musique et foodtruck Soirée jeux Triors a été mis à jour le 2026-06-29 par Valence Romans Tourisme
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