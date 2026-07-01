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AGENDA · Triors

Buvette Municipale Soirée de clôture Mairie de Triors Triors

samedi 11 juillet 2026 · Mairie de Triors · Triors

Informations pratiques

Début
samedi 11 juillet 2026
Fin
samedi 11 juillet 2026
Heure de début
18:30:00
Lieu
Mairie de Triors
Adresse
1 Place de l'Europe
Ville
26750 Triors
Département
Drôme
Tarif

Triors

Buvette Municipale Soirée de clôture

Mairie de Triors 1 Place de l’Europe Triors Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 18:30:00
fin : 2026-07-11

Date(s) :
2026-07-11

Venez clôturer la semaine de la buvette municipale, dans une ambiance festive !
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Mairie de Triors 1 Place de l’Europe Triors 26750 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 45 32 73  triors@valenceromansagglo.fr

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English :

Come celebrate the end of the week at the municipal refreshment stand in a festive atmosphere!

L’événement Buvette Municipale Soirée de clôture Triors a été mis à jour le 2026-06-29 par Valence Romans Tourisme

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