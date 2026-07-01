Buvette Municipale Soirée de clôture Mairie de Triors Triors
samedi 11 juillet 2026 · Mairie de Triors · Triors
Informations pratiques
Triors
Buvette Municipale Soirée de clôture
Mairie de Triors 1 Place de l’Europe Triors Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 18:30:00
fin : 2026-07-11
Date(s) :
2026-07-11
Venez clôturer la semaine de la buvette municipale, dans une ambiance festive !
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Mairie de Triors 1 Place de l’Europe Triors 26750 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 45 32 73 triors@valenceromansagglo.fr
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English :
Come celebrate the end of the week at the municipal refreshment stand in a festive atmosphere!
L’événement Buvette Municipale Soirée de clôture Triors a été mis à jour le 2026-06-29 par Valence Romans Tourisme
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