Buvette Municipale Soirée de clôture Mairie de Triors Triors

Informations pratiques

Triors

Buvette Municipale Soirée de clôture

Mairie de Triors 1 Place de l’Europe Triors Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 18:30:00

fin : 2026-07-11

Date(s) :

2026-07-11

Venez clôturer la semaine de la buvette municipale, dans une ambiance festive !

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Mairie de Triors 1 Place de l’Europe Triors 26750 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 45 32 73 triors@valenceromansagglo.fr

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English :

Come celebrate the end of the week at the municipal refreshment stand in a festive atmosphere!

L’événement Buvette Municipale Soirée de clôture Triors a été mis à jour le 2026-06-29 par Valence Romans Tourisme