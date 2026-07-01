Informations pratiques

Triors

Buvette Municipale Soirée familiale

1 place de l’Europe Triors Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10 18:30:00

fin : 2026-07-10

Date(s) :

2026-07-10

Dans le contexte de la semaine de la Buvette municipale, venez déguster un Porcelet rôti farci en compagnie de vos amis !

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1 place de l’Europe Triors 26750 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 02 45 76 36 comitetriors@gmail.com

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English :

As part of Municipal Buvette Week, come enjoy a stuffed roast suckling pig with your friends!

L’événement Buvette Municipale Soirée familiale Triors a été mis à jour le 2026-06-29 par Valence Romans Tourisme