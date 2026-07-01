Soirée musique latine Café Associatif de la Poste Amfreville
vendredi 24 juillet 2026 · Café Associatif de la Poste · Amfreville
Informations pratiques
Amfreville
Soirée musique latine
Café Associatif de la Poste 3 rue Morice Amfreville Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 18:00:00
fin : 2026-07-24 22:00:00
Date(s) :
2026-07-24
Profitez de ce moment convivial dans une ambiance musicale pleine de soleil !
Le café associatif de la Poste vous invite à sa soirée sur le thème des musiques latines.
Un foodtruck Cali’s régale vos papilles et le concert du groupe Alma Andina vous invite à vous déhancher dès 20h. .
Café Associatif de la Poste 3 rue Morice Amfreville 14860 Calvados Normandie cafe.asso.poste@gmail.com
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English : Soirée musique latine
Enjoy this convivial moment in a sunny, musical atmosphere!
L’événement Soirée musique latine Amfreville a été mis à jour le 2026-07-01 par OT Normandie Pays d’Auge
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