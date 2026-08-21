Soirée No tabou pour les ados Rue de Garsmaria Pleyben
jeudi 11 février 2027 · Rue de Garsmaria · Pleyben
Informations pratiques
Pleyben
Soirée No tabou pour les ados
Rue de Garsmaria Bibliothèque Pleyben Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-02-11 20:00:00
fin : 2027-02-11
Date(s) :
2027-02-11
Animé par le Service information jeunesse de la communauté de communes.
Parce que le jeu permet aussi de s’informer, cette soirée sera l’occasion de s’interroger sur les questions de stéréotypes de genre et de consentement. A titre indicatif, les jeux suivants pourront être utilisés
Câlins Malins, le jeu de l’amour et du hasard , un jeu de plateau qui permet d’échanger sur la contraception et plus largement sur la vie affective et sexuelle, l’amour, la relation à l’autre, à soi, à son propre corps…
Moi, c’est Madame, La relève , un jeu de carte co-construit avec des centaines d’ados partout en France. Le but du jeu est de trouver la meilleure riposte pour contrer une attaque sexiste.
Ok Not Ok , le jeu du consentement clair, libre et ludique pour apprendre à dire oui, non, peut-être ou pas maintenant et surtout à reconnaître, écouter et respecter la réponse de l’autre.
Pour les 11-18 ans.
Gratuit. .
Rue de Garsmaria Bibliothèque Pleyben 29190 Finistère Bretagne +33 2 98 26 30 65
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English :
L’événement Soirée No tabou pour les ados Pleyben a été mis à jour le 2026-08-21 par OT MENEZ-HOM ATLANTIQUE
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