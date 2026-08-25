Soirée Oktoberfest au Normandy Théâtre Le Normandy Le Havre

Informations pratiques

Le Havre

Soirée Oktoberfest au Normandy

Théâtre Le Normandy 387 Rue Aristide Briand Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 19:00:00

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

La Fête de la Bière s’installe dans votre théâtre !

Le Théâtre Le Normandy se transforme, le temps d’une soirée exceptionnelle, en véritable Bierhalle bavaroise ! Venez vivre l’expérience Oktoberfest dans un cadre Art déco unique au Havre.

Au programme

– Bières servies à la chope (25 ou 50cl) ou au pichet (1,5L)

– Restauration Hot Dog & Planches gourmandes à partager (Charcuterie & Fromage ou Option Végétarienne)

– Animations tout au long de la soirée spectacle et danses traditionnelles, concours de porté de chopes de bière, tir à la corde, élection du meilleur déguisement, photobooth et bien plus encore…

– Ambiance festive & DJ set jusqu’au bout de la nuit.

Attention Jauge limitée pour maintenir une expérience conviviale et chaleureuse. Ne tardez pas ! Réservez dès maintenant votre formule et votre repas.

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. .

Théâtre Le Normandy 387 Rue Aristide Briand Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie contact@theatrelenormandy.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Soirée Oktoberfest au Normandy

L’événement Soirée Oktoberfest au Normandy Le Havre a été mis à jour le 2026-08-21 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie