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Soirée Oktoberfest au Normandy Théâtre Le Normandy Le Havre

samedi 19 septembre 2026 · Théâtre Le Normandy · Le Havre

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
19:00:00
Lieu
Théâtre Le Normandy
Adresse
387 Rue Aristide Briand
Ville
76600 Le Havre
Département
Seine-Maritime
Tarif

Le Havre

Soirée Oktoberfest au Normandy

Théâtre Le Normandy 387 Rue Aristide Briand Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 19:00:00
fin : 2026-09-19

Date(s) :
2026-09-19

La Fête de la Bière s’installe dans votre théâtre !

Le Théâtre Le Normandy se transforme, le temps d’une soirée exceptionnelle, en véritable Bierhalle bavaroise ! Venez vivre l’expérience Oktoberfest dans un cadre Art déco unique au Havre.

Au programme
– Bières servies à la chope (25 ou 50cl) ou au pichet (1,5L)
– Restauration Hot Dog & Planches gourmandes à partager (Charcuterie & Fromage ou Option Végétarienne)
– Animations tout au long de la soirée spectacle et danses traditionnelles, concours de porté de chopes de bière, tir à la corde, élection du meilleur déguisement, photobooth et bien plus encore…
– Ambiance festive & DJ set jusqu’au bout de la nuit.

Attention Jauge limitée pour maintenir une expérience conviviale et chaleureuse. Ne tardez pas ! Réservez dès maintenant votre formule et votre repas.

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.   .

Théâtre Le Normandy 387 Rue Aristide Briand Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie   contact@theatrelenormandy.com

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English : Soirée Oktoberfest au Normandy

L’événement Soirée Oktoberfest au Normandy Le Havre a été mis à jour le 2026-08-21 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie

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