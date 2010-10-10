SOIRÉE ORIENTALE REN’ART Pézenas
SOIRÉE ORIENTALE REN’ART Pézenas vendredi 8 mai 2026.
Pézenas
SOIRÉE ORIENTALE REN’ART
17 Avenue Camille Guérin Pézenas Hérault
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-08
fin : 2026-05-08
Date(s) :
2026-05-08
RPH Sound System au Re’N’art de Pézenas
Le Vendredi 8 mai, de 19h à 1h, RPH Sound System revient faire vibrer la ressourcerie du Goupil au Re’n’art de Pézenas pour une soirée aux couleurs et saveurs de l’Orient !
Ø Avec
El Calife (Electr’Orientale live)
K-Bira (Mektoub MTP)
DJ René (Soul Sytsem)
Ø Vendredi 8 mai De 19h à 1h
Restauration sur place
Réservation conseillée 06 16 03 63 21
PAF 7€ préventes 10€ sur place
C’est aussi une soirée de soutien pour l’association GOUPIL qui fait vivre le Re’n’Art afin de créer du lien social, de réduire les déchets et de consommer responsable. .
17 Avenue Camille Guérin Pézenas 34120 Hérault Occitanie +33 4 99 41 15 18 assogoupil@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement SOIRÉE ORIENTALE REN’ART Pézenas a été mis à jour le 2026-04-26 par 34 ADT34
À voir aussi à Pézenas (Hérault)
- VISITE GUIDÉES DE MAI MÉTIERS D’ART ET PATRIMOINE Pézenas 1 mai 2026
- ILLUSTRE THÉÂTRE BEST-OF YVES PUJOL Pézenas 1 mai 2026
- LIAISON PÉZENAS / TOURBES ESPACE VTT/GRAVEL CAP D’AGDE MÉDITERRANÉE Pézenas Hérault 1 mai 2026
- BOUCLE CYCLO N°3 PÉZENAS, PLAINE VITICOLE ET PLATEAU BASALTIQUE Pézenas Hérault 1 mai 2026
- LIAISON PÉZENAS / TOURBES ESPACE VTT/GRAVEL CAP D’AGDE MÉDITERRANÉE Pézenas Hérault 1 mai 2026