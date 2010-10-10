Pézenas

SOIRÉE ORIENTALE REN’ART

17 Avenue Camille Guérin Pézenas Hérault

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-08

fin : 2026-05-08

Date(s) :

2026-05-08

RPH Sound System au Re’N’art de Pézenas

Le Vendredi 8 mai, de 19h à 1h, RPH Sound System revient faire vibrer la ressourcerie du Goupil au Re’n’art de Pézenas pour une soirée aux couleurs et saveurs de l’Orient !

Ø Avec

El Calife (Electr’Orientale live)

K-Bira (Mektoub MTP)

DJ René (Soul Sytsem)

Ø Vendredi 8 mai De 19h à 1h

Restauration sur place

Réservation conseillée 06 16 03 63 21

PAF 7€ préventes 10€ sur place

C’est aussi une soirée de soutien pour l’association GOUPIL qui fait vivre le Re’n’Art afin de créer du lien social, de réduire les déchets et de consommer responsable. .

17 Avenue Camille Guérin Pézenas 34120 Hérault Occitanie +33 4 99 41 15 18 assogoupil@gmail.com

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English :

L’événement SOIRÉE ORIENTALE REN’ART Pézenas a été mis à jour le 2026-04-26 par 34 ADT34