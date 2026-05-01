Soirée parentalité M.J.C. Venarey-les-Laumes
Soirée parentalité M.J.C. Venarey-les-Laumes vendredi 29 mai 2026.
Venarey-les-Laumes
Soirée parentalité
M.J.C. 1 Impasse de la Maternelle Venarey-les-Laumes Côte-d’Or
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29 18:00:00
fin : 2026-05-29 20:00:00
Date(s) :
2026-05-29
Atelier parentalité sophrologie .
M.J.C. 1 Impasse de la Maternelle Venarey-les-Laumes 21150 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 96 12 73 contact@mjc-venarey-les-laumes.fr
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English : Soirée parentalité
L’événement Soirée parentalité Venarey-les-Laumes a été mis à jour le 2026-05-05 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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