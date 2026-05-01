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Soirée parentalité M.J.C. Venarey-les-Laumes

Soirée parentalité M.J.C. Venarey-les-Laumes

Soirée parentalité M.J.C. Venarey-les-Laumes vendredi 29 mai 2026.

Lieu : M.J.C.

Adresse : 1 Impasse de la Maternelle

Ville : 21150 Venarey-les-Laumes

Département : Côte-d'Or

Début : vendredi 29 mai 2026

Fin : vendredi 29 mai 2026

Heure de début : 18:00:00

Tarif : Gratuit Gratuit

Venarey-les-Laumes

Soirée parentalité

M.J.C. 1 Impasse de la Maternelle Venarey-les-Laumes Côte-d’Or

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29 18:00:00
fin : 2026-05-29 20:00:00

Date(s) :
2026-05-29

Atelier parentalité sophrologie   .

M.J.C. 1 Impasse de la Maternelle Venarey-les-Laumes 21150 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 96 12 73  contact@mjc-venarey-les-laumes.fr

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English : Soirée parentalité

L’événement Soirée parentalité Venarey-les-Laumes a été mis à jour le 2026-05-05 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)

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