Soirée participative : enquête sur le logement neuf. La Perm’ Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-06-30 18:30 – 20:00

Gratuit : oui Gratuit et sans réservation Adulte, En famille, Etudiant, Jeune Public, Personne en situation de handicap, Senior, Tout public

La Perm’ : imaginez et construisez l’avenir de l’île de NantesLa Perm’, c’est l’atelier de travail ouvert du projet urbain de l’île de Nantes. Située à la pointe sud-ouest, la Perm’ est bien plus qu’un bureau : c’est un espace de co-construction dédié à l’évolution du territoire. Habitants, actifs, usagers de l’île de Nantes, et plus largement de la métropole, peuvent y échanger sur le projet de transformation de l’île et exprimer leurs besoins et leurs idées. ???? En savoir plus sur La Perm’ Mardi 30 juin, rendez-vous à 18h30 à la Perm’, au 6 rue Maya Angelou (angle côté jardins de l’Estuaire) pour une soirée participative sur le thème du logement neuf autour d’un apéro. L’échange collectif portera sur ce que les habitants recherchent lorsqu’ils achètent ou choisissent d’emménager dans du neuf et les écarts qui peuvent exister entre ces attentes et la réalité de l’installation. Échange kids-friendly, un espace enfant est prévu.

La Perm’ Nantes 44003



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