Aignan

Soirée paysanne

Hôtel restaurant Le Vieux Logis AIGNAN Aignan Gers

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10 19:00:00

fin : 2026-07-10

Date(s) :

2026-07-10

Prenez place pour une soirée chaleureuse et gourmande à Aignan, où l’esprit de la campagne est à l’honneur. Dans une ambiance festive et authentique, partagez un repas généreux au son de l’accordéon et de la trompette de Jackie. Une belle occasion de se retrouver entre amis ou en famille autour des saveurs du terroir et des traditions rurales.

Animation musicale avec Jackie à l’accordéon et à la trompette

Menu unique

Jambon à la broche

Pommes grenailles

Produits de la Ferme des Bernons à Lupiac

Tenue paysanne souhaitée pour participer pleinement à l’ambiance de la soirée.

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Hôtel restaurant Le Vieux Logis AIGNAN Aignan 32290 Gers Occitanie +33 5 62 09 23 55 levieuxlogis32290@gmail.com

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English :

Come join us for a warm and delicious evening in Aignan, where the spirit of the countryside takes center stage. In a festive and authentic atmosphere, enjoy a hearty meal accompanied by Jackie’s accordion and trumpet. A wonderful opportunity to gather with friends or family around local flavors and rural traditions.

Musical entertainment with Jackie on the accordion and trumpet

Set menu:

Spit-roasted ham

Baby potatoes

Produce from the Ferme des Bernons in Lupiac

Country-style attire is encouraged to fully enjoy the evening’s atmosphere.

L’événement Soirée paysanne Aignan a été mis à jour le 2026-06-24 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65