Soirée paysanne Hôtel restaurant Le Vieux Logis Aignan
Soirée paysanne Hôtel restaurant Le Vieux Logis Aignan vendredi 10 juillet 2026.
Aignan
Soirée paysanne
Hôtel restaurant Le Vieux Logis AIGNAN Aignan Gers
Tarif : 20 – 20 – 20 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 19:00:00
fin : 2026-07-10
Date(s) :
2026-07-10
Prenez place pour une soirée chaleureuse et gourmande à Aignan, où l’esprit de la campagne est à l’honneur. Dans une ambiance festive et authentique, partagez un repas généreux au son de l’accordéon et de la trompette de Jackie. Une belle occasion de se retrouver entre amis ou en famille autour des saveurs du terroir et des traditions rurales.
Animation musicale avec Jackie à l’accordéon et à la trompette
Menu unique
Jambon à la broche
Pommes grenailles
Produits de la Ferme des Bernons à Lupiac
Tenue paysanne souhaitée pour participer pleinement à l’ambiance de la soirée.
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Hôtel restaurant Le Vieux Logis AIGNAN Aignan 32290 Gers Occitanie +33 5 62 09 23 55 levieuxlogis32290@gmail.com
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English :
Come join us for a warm and delicious evening in Aignan, where the spirit of the countryside takes center stage. In a festive and authentic atmosphere, enjoy a hearty meal accompanied by Jackie’s accordion and trumpet. A wonderful opportunity to gather with friends or family around local flavors and rural traditions.
Musical entertainment with Jackie on the accordion and trumpet
Set menu:
Spit-roasted ham
Baby potatoes
Produce from the Ferme des Bernons in Lupiac
Country-style attire is encouraged to fully enjoy the evening’s atmosphere.
L’événement Soirée paysanne Aignan a été mis à jour le 2026-06-24 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65
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