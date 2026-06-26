Soirée Pelote Basque Fronton Sutar Anglet

Anglet

Soirée Pelote Basque

Fronton Sutar 6 avenue Marie et Pierre Elhorga Anglet Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-20 19:30:00

fin : 2026-08-20

Date(s) :

2026-08-20

Une soirée dédiée au sport et à la culture basques, proposée par Hardoytarrak et ouverte à tous.

À 19h30, l’événement débutera avec des danses de bienvenue, suivies d’un lever de rideau de joko (spécialité de pelote basque) avec les enfants du club.

À 20h30, une partie de joko seniors viendra clôturer les animations sportives de la soirée.

Une buvette tenue par l’association Ibaialde sera proposée sur place, ainsi qu’une petite restauration avec des taloak.

Une animation conviviale pour découvrir la culture basque à travers la danse et la pelote. .

Fronton Sutar 6 avenue Marie et Pierre Elhorga Anglet 64600 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine hardoytarrak@orange.fr

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English : Soirée Pelote Basque

L’événement Soirée Pelote Basque Anglet a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Anglet