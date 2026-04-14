Soirée | Performances & Lives, Le Groove, Genève

Soirée | Performances & Lives Vendredi 8 mai, 20h30 Le Groove

Tarif plein : CHF 25.-

Tarifs Réduit : CHF 20.-

Tarif “20 ans, 20 Francs” : CHF 18.-

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-08T20:30:00+02:00 – 2026-05-08T23:59:00+02:00

Fin : 2026-05-08T20:30:00+02:00 – 2026-05-08T23:59:00+02:00

Night | Performances & Lives

21h30 – 22h05 – Martin Messier (CA) présente “1 drop 1000 Years » – Artiste multidisciplinaire, il mêle son, lumière et phénomènes physiques dans des performances immersives à la frontière du sensoriel et du scientifique.

22h30 – 23h15 – Horma & Azael Ferrer (ES) présentent « Matadero » – Entre musique expérimentale, graphismes génératifs et dispositifs scéniques, une immersion sensible au croisement du son, de l’espace et de la perception.

23h45 – 3h00 – Azu Tiwaline (FR-TU) (live set) & VJ SMUNDLAY (IN) (visuals) – Un dialogue entre paysages sonores organiques et visuels immersifs, mêlant textures dub, techno et expérimentations audiovisuelles en direct.

TARIFS :

Tarif plein : CHF 25.-

Tarifs Réduit : CHF 20.-

Tarif “20 ans, 20 Francs” : CHF 18.-

INFOS PRATIQUES

Billetterie en ligne (réservation conseillée)

Ouverture des portes : 20h30

9, Rue des Gazomètres – 1205 Genève

Tram 14 – Arrêts Jonction ou Stand

Bus 1, 80 – Arrêts Jonction, Village Suisse ou Palladium

Parking à vélos

Parking des Gazomètres, David Dufour

Le Groove rue des Gazomètres 9 Genève 1205 Jonction Genève http://www.legroove.ch/ https://www.facebook.com/legroovegva;https://www.instagram.com/legroove_gva/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.mappingfestival.com/ »}]

8 mai, Mapping Festival, Le Groove, Genève : cette soirée réunit trois propositions artistiques qui explorent la relation entre son, image et matière à travers la performance et le live.

Atelier Delcourt