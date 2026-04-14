Soirée | Performances & Lives, Le Groove, Genève
Soirée | Performances & Lives, Le Groove, Genève vendredi 8 mai 2026.
Soirée | Performances & Lives Vendredi 8 mai, 20h30 Le Groove
Tarif plein : CHF 25.-
Tarifs Réduit : CHF 20.-
Tarif “20 ans, 20 Francs” : CHF 18.-
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-08T20:30:00+02:00 – 2026-05-08T23:59:00+02:00
Fin : 2026-05-08T20:30:00+02:00 – 2026-05-08T23:59:00+02:00
Night | Performances & Lives
21h30 – 22h05 – Martin Messier (CA) présente “1 drop 1000 Years » – Artiste multidisciplinaire, il mêle son, lumière et phénomènes physiques dans des performances immersives à la frontière du sensoriel et du scientifique.
22h30 – 23h15 – Horma & Azael Ferrer (ES) présentent « Matadero » – Entre musique expérimentale, graphismes génératifs et dispositifs scéniques, une immersion sensible au croisement du son, de l’espace et de la perception.
23h45 – 3h00 – Azu Tiwaline (FR-TU) (live set) & VJ SMUNDLAY (IN) (visuals) – Un dialogue entre paysages sonores organiques et visuels immersifs, mêlant textures dub, techno et expérimentations audiovisuelles en direct.
TARIFS :
Tarif plein : CHF 25.-
Tarifs Réduit : CHF 20.-
Tarif “20 ans, 20 Francs” : CHF 18.-
INFOS PRATIQUES
Billetterie en ligne (réservation conseillée)
Ouverture des portes : 20h30
9, Rue des Gazomètres – 1205 Genève
Tram 14 – Arrêts Jonction ou Stand
Bus 1, 80 – Arrêts Jonction, Village Suisse ou Palladium
Parking à vélos
Parking des Gazomètres, David Dufour
Le Groove rue des Gazomètres 9 Genève 1205 Jonction Genève http://www.legroove.ch/ https://www.facebook.com/legroovegva;https://www.instagram.com/legroove_gva/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.mappingfestival.com/ »}]
8 mai, Mapping Festival, Le Groove, Genève : cette soirée réunit trois propositions artistiques qui explorent la relation entre son, image et matière à travers la performance et le live.
Atelier Delcourt
À voir aussi à Genève
- Rencontres littéraires – Borges et le 20e siècle, Maison de Rousseau et de la Littérature, Genève 15 avril 2026
- Atelier Découverte – Tablette montre en chocolat, Autre lieu, Genève 15 avril 2026
- Voyage au Japon – Origami, Katakana, Matcha, Maison de quartier de Saint-Jean, Genève 15 avril 2026
- Atelier Découverte – Tablette montre en chocolat, Autre lieu, Genève 15 avril 2026
- Poisson d’avril du Léman, Bains des Pâquis, Genève 15 avril 2026