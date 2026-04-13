Soirée | PERFORMANCES & LIVES, Le Groove, Genève

Soirée | PERFORMANCES & LIVES 16 et 17 mai Le Groove

Tarif plein : CHF 25.-

Tarifs Réduit : CHF 20.-

Tarif “20 ans, 20 Francs” : CHF 18.-

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-16T20:30:00+02:00 – 2026-05-16T23:59:00+02:00

Fin : 2026-05-17T00:00:00+02:00 – 2026-05-17T04:00:00+02:00

16 mai, Mapping Festival, Le Groove, Genève

Amelie Duchow (DE) présente “Logos Mater” – LOGOS MATER est une œuvre participative où des voix du monde entier, enregistrées dans leurs langues maternelles, sont collectées puis transformées par Amelie Duchow en une composition sonore expérimentale.

CCL (Subglow, Berlin) (US) & Laia Ferran (ES) : DJ Set & visuals – Les deux artistes se rencontrent sur scène pour proposer une performance hybride mêlant DJ set et visuels immersifs, où un mix éclectique et audacieux dialogue avec des créations graphiques en mouvement, entre rythme, couleur et énergie.

Dandy Jack (CH/CL) & The Push Ebp (HU) + Poyo (IN) – Les trois artistes proposent une performance immersive où rythmes complexes, textures sonores expérimentales et images génératives se mêlent pour créer un voyage intense et sensoriel entre son, espace et perception.

TARIFS :

Tarif plein : CHF 25.-

Tarifs Réduit : CHF 20.-

Tarif “20 ans, 20 Francs” : CHF 18.-

INFOS PRATIQUES

Billetterie en ligne (réservation conseillée)

Ouverture des portes : 19h00

9, Rue des Gazomètres – 1205 Genève

Tram 14 – Arrêts Jonction ou Stand

Bus 1, 80 – Arrêts Jonction, Village Suisse ou Palladium

Parking à vélos

Parking des Gazomètres, David Dufour

Le Groove rue des Gazomètres 9 Genève 1205 Jonction Genève http://www.legroove.ch/ https://www.facebook.com/legroovegva;https://www.instagram.com/legroove_gva/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.mappingfestival.com/ »}]

16 mai, Mapping Festival, Le Groove, Genève : Le Groove ouvre ses portes pour une nuit où musique et image fusionnent en temps réel, entre DJ sets et performances live.

Atelier Delcourt