Soirée | PERFORMANCES & LIVES, Le Groove, Genève
Soirée | PERFORMANCES & LIVES, Le Groove, Genève samedi 16 mai 2026.
Soirée | PERFORMANCES & LIVES 16 et 17 mai Le Groove
Tarif plein : CHF 25.-
Tarifs Réduit : CHF 20.-
Tarif “20 ans, 20 Francs” : CHF 18.-
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-16T20:30:00+02:00 – 2026-05-16T23:59:00+02:00
Fin : 2026-05-17T00:00:00+02:00 – 2026-05-17T04:00:00+02:00
16 mai, Mapping Festival, Le Groove, Genève
Amelie Duchow (DE) présente “Logos Mater” – LOGOS MATER est une œuvre participative où des voix du monde entier, enregistrées dans leurs langues maternelles, sont collectées puis transformées par Amelie Duchow en une composition sonore expérimentale.
CCL (Subglow, Berlin) (US) & Laia Ferran (ES) : DJ Set & visuals – Les deux artistes se rencontrent sur scène pour proposer une performance hybride mêlant DJ set et visuels immersifs, où un mix éclectique et audacieux dialogue avec des créations graphiques en mouvement, entre rythme, couleur et énergie.
Dandy Jack (CH/CL) & The Push Ebp (HU) + Poyo (IN) – Les trois artistes proposent une performance immersive où rythmes complexes, textures sonores expérimentales et images génératives se mêlent pour créer un voyage intense et sensoriel entre son, espace et perception.
TARIFS :
Tarif plein : CHF 25.-
Tarifs Réduit : CHF 20.-
Tarif “20 ans, 20 Francs” : CHF 18.-
INFOS PRATIQUES
Billetterie en ligne (réservation conseillée)
Ouverture des portes : 19h00
9, Rue des Gazomètres – 1205 Genève
Tram 14 – Arrêts Jonction ou Stand
Bus 1, 80 – Arrêts Jonction, Village Suisse ou Palladium
Parking à vélos
Parking des Gazomètres, David Dufour
Le Groove rue des Gazomètres 9 Genève 1205 Jonction Genève http://www.legroove.ch/ https://www.facebook.com/legroovegva;https://www.instagram.com/legroove_gva/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.mappingfestival.com/ »}]
16 mai, Mapping Festival, Le Groove, Genève : Le Groove ouvre ses portes pour une nuit où musique et image fusionnent en temps réel, entre DJ sets et performances live.
Atelier Delcourt
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