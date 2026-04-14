W. A. Mozart : Une petite musique de nuit — Ensemble Sinfonietta Bern, Autre lieu, Genève

W. A. Mozart : Une petite musique de nuit — Ensemble Sinfonietta Bern Samedi 16 mai, 19h00 Autre lieu

45 — 60 £

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-16T19:00:00+02:00 – 2026-05-16T20:00:00+02:00

Fin : 2026-05-16T19:00:00+02:00 – 2026-05-16T20:00:00+02:00

Rejoignez-nous pour un concert unique à l’Auditorium Sacré-Cœur, dans le bâtiment récemment rénové de l’Église du Sacré-Cœur à Genève. Découvrez la célèbre Une petite musique de nuit dans une interprétation brillante, pleine de vie et de couleurs par le Quatuor Sinfonietta Bern. Des œuvres célèbres, portées par une énergie irrésistible !

Nos musiciens adorent partager l’un des programmes les plus lumineux de leur répertoire, composé d’œuvres de Mozart. Son écriture se distingue par sa légèreté, sa clarté et une joie communicative. C’est le type de concert dont on ressort le sourire aux lèvres. Imaginez l’atmosphère chaleureuse: le public tout près de la scène, l’énergie des cordes en direct, et une musique qui pétille de bonheur — des mélodies familières que vous aimez, interprétées avec un vrai élan. Après tout, Mozart savait vraiment faire vibrer son public, et nous avons hâte de vous montrer à quel point il peut être électrisant.

Mozart a composé Une petite musique de nuit — l’une de ses œuvres les plus célèbres et reconnaissables — à Vienne, le 10 août 1787. Cette période — entre Les Noces de Figaro et ses trois dernières symphonies — fut l’apogée de son talent. Certaines sources suggèrent qu’il aurait dédié cette sérénade à son épouse, Constanze, à l’occasion de leur cinquième anniversaire de mariage. Quelle que soit l’histoire, la musique de la sérénade, avec sa beauté, sa grâce et sa sonorité unique, continue de toucher le cœur des auditeurs.

Autre lieu Genève Genève 1204 Genève [{« type »: « link », « value »: « https://redevents.world/event/677-w-a-mozart-little-night-serenade-by-ensemble-sinfonietta-bern.html?date=2026-05-16+19%3A00%3A00&utm_source=OpenAgenda&utm_medium=referral&utm_campaign=GeneveMozart »}]

Le concert « W. A. Mozart : Une petite musique de nuit — Ensemble Sinfonietta Bern » par l’Ensemble Sinfonietta Bern aura lieu le 16 mai à 19h00 à l’Auditorium Sacré-Cœur, Genève.

W.A. Mozart: Little Night Serenade by Ensemble Sinfonietta Bern