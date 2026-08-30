Informations pratiques

Béziers

SOIRÉE PHILO L’HUMAIN EST-IL UN ANIMAL COMME LES AUTRES ?

place du 14 Juillet Béziers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-04

fin : 2026-12-04

Date(s) :

2026-12-04

Qu’est-ce qui nous distingue des autres êtres vivants ? Une réflexion passionnante à la croisée de la philosophie et des sciences.

Qu’est-ce qui fait la singularité de l’être humain ? Cette conférence, proposée par Daniel Mercier, offre une réflexion sur notre place au sein du vivant, à la croisée de la philosophie et des sciences. Une invitation à questionner ce qui nous distingue et notre rapport au monde qui nous entoure. .

place du 14 Juillet Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 99 41 05 50 mediatheque@beziers-mediterranee.fr

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English :

What sets us apart from other living beings? A fascinating exploration at the intersection of philosophy and science.

L’événement SOIRÉE PHILO L’HUMAIN EST-IL UN ANIMAL COMME LES AUTRES ? Béziers a été mis à jour le 2026-08-30 par 34 ADT34