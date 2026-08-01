Soirée Pizza Le Village Piégon

Informations pratiques

Piégon

Soirée Pizza

Le Village Devant la mairie de Piégon Piégon Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-13 18:30:00

fin : 2026-08-13

Date(s) :

2026-08-13

Venez partager la pizza des célèbres Don Camillo et Peppone et prendre un verre au bistrot de pays Les Safres Le Comptoir .

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Le Village Devant la mairie de Piégon Piégon 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 26 96 30 lessafreslecomptoir@gmail.com

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English :

Come enjoy the famous Don Camillo and Peppone pizza and have a drink at the country bistro Les Safres Le Comptoir.

L’événement Soirée Pizza Piégon a été mis à jour le 2026-08-07 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale