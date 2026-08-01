Soirée Pizza Le Village Piégon
jeudi 13 août 2026 · Le Village · Piégon
Informations pratiques
Piégon
Soirée Pizza
Le Village Devant la mairie de Piégon Piégon Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-13 18:30:00
fin : 2026-08-13
Date(s) :
2026-08-13
Venez partager la pizza des célèbres Don Camillo et Peppone et prendre un verre au bistrot de pays Les Safres Le Comptoir .
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Le Village Devant la mairie de Piégon Piégon 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 26 96 30 lessafreslecomptoir@gmail.com
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English :
Come enjoy the famous Don Camillo and Peppone pizza and have a drink at the country bistro Les Safres Le Comptoir.
L’événement Soirée Pizza Piégon a été mis à jour le 2026-08-07 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale