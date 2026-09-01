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Soirée Pizza Route de la Couvertoirade Sauclières

vendredi 18 septembre 2026 · Route de la Couvertoirade · Sauclières

Soirée Pizza Route de la Couvertoirade Sauclières

Informations pratiques

Début
vendredi 18 septembre 2026
Fin
vendredi 18 septembre 2026
Lieu
Route de la Couvertoirade
Adresse
Gaillac
Ville
12230 Sauclières
Département
Aveyron
Tarif
12 Tarif enfant

Sauclières

Soirée Pizza

Route de la Couvertoirade Gaillac Sauclières Aveyron

Tarif : – – EUR
12
Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18
fin : 2026-09-18

Date(s) :
2026-09-18

Installez-vous dans l’ancienne bergerie du Domaine de Gaillac et laissez-vous tenter par nos pizzas cuites au feu de bois.
Au menu
Salade verte et terrine maison
Pizza à volonté
Framboisier
Vin et café inclus

Dès 19h au Domaine de Gailac 12  .

Route de la Couvertoirade Gaillac Sauclières 12230 Aveyron Occitanie +33 5 65 62 26 85  contact@arnalgaillac.com

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English :

Settle into the Domaine de Gaillac?s former sheepfold and indulge in our wood-fired pizzas.

L’événement Soirée Pizza Sauclières a été mis à jour le 2026-09-02 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)

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