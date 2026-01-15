Marché de Noël

Sauclières Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-05

fin : 2026-12-05

Date(s) :

2026-12-05

L’association Les Afadous vous invite à son marché de Noël pour faire le plein d’idées cadeaux !

Cette année sera composée d’une vingtaine d’exposants allant du poulet grillé, farçou, paëlla, création de mode bijoux vêtements, vin, miel, oeufs, poteries, déco Noël, objets en cuir, APE, etc…… et buvette tenu par l’association les Afadous

Tire-ficelle 100% gagnant de l’association Albatilia.

10h-17h, la salle Les Sébélous (ancien musée des Automates) .

Sauclières 12230 Aveyron Occitanie lesafadous@yahoo.com

English :

Les Afadous association invites you to its Christmas market to stock up on gift ideas!

L’événement Marché de Noël Sauclières a été mis à jour le 2026-01-12 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)