Soirée Pizza Route de la Couvertoirade Sauclières

Sauclières

Soirée Pizza

Route de la Couvertoirade Gaillac Sauclières Aveyron

Tarif : – – EUR

12

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29

fin : 2026-05-29

Date(s) :

2026-05-29

Installez-vous dans l’ancienne bergerie du Domaine de Gaillac et laissez-vous tenter par nos pizzas cuites au feu de bois.

Au menu

Salade verte et terrine maison

Pizza à volonté

Framboisier

Vin et café inclus

Dès 19h au Domaine de Gailac 12 .

Route de la Couvertoirade Gaillac Sauclières 12230 Aveyron Occitanie +33 5 65 62 26 85 contact@arnalgaillac.com

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English :

Settle into the Domaine de Gaillac?s former sheepfold and indulge in our wood-fired pizzas.

L’événement Soirée Pizza Sauclières a été mis à jour le 2026-05-18 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)