Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Soirée Pizza Route de la Couvertoirade Sauclières

Soirée Pizza Route de la Couvertoirade Sauclières

Soirée Pizza Route de la Couvertoirade Sauclières vendredi 29 mai 2026.

Lieu : Route de la Couvertoirade

Adresse : Gaillac

Ville : 12230 Sauclières

Département : Aveyron

Début : vendredi 29 mai 2026

Fin : vendredi 29 mai 2026

Tarif : 12 Tarif enfant

Sauclières

Soirée Pizza

Route de la Couvertoirade Gaillac Sauclières Aveyron

Tarif : – – EUR
12
Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29
fin : 2026-05-29

Date(s) :
2026-05-29

Installez-vous dans l’ancienne bergerie du Domaine de Gaillac et laissez-vous tenter par nos pizzas cuites au feu de bois.
Au menu
Salade verte et terrine maison
Pizza à volonté
Framboisier
Vin et café inclus

Dès 19h au Domaine de Gailac 12  .

Route de la Couvertoirade Gaillac Sauclières 12230 Aveyron Occitanie +33 5 65 62 26 85  contact@arnalgaillac.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Settle into the Domaine de Gaillac?s former sheepfold and indulge in our wood-fired pizzas.

L’événement Soirée Pizza Sauclières a été mis à jour le 2026-05-18 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)

À voir aussi à Sauclières (Aveyron)