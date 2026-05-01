Soirée Pizza Route de la Couvertoirade Sauclières
Soirée Pizza Route de la Couvertoirade Sauclières vendredi 29 mai 2026.
Sauclières
Soirée Pizza
Route de la Couvertoirade Gaillac Sauclières Aveyron
Tarif : – – EUR
12
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29
fin : 2026-05-29
Date(s) :
2026-05-29
Installez-vous dans l’ancienne bergerie du Domaine de Gaillac et laissez-vous tenter par nos pizzas cuites au feu de bois.
Au menu
Salade verte et terrine maison
Pizza à volonté
Framboisier
Vin et café inclus
Dès 19h au Domaine de Gailac 12 .
Route de la Couvertoirade Gaillac Sauclières 12230 Aveyron Occitanie +33 5 65 62 26 85 contact@arnalgaillac.com
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English :
Settle into the Domaine de Gaillac?s former sheepfold and indulge in our wood-fired pizzas.
L’événement Soirée Pizza Sauclières a été mis à jour le 2026-05-18 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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