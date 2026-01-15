Fête du 14 juillet Sauclières
Fête du 14 juillet Sauclières mardi 14 juillet 2026.
Fête du 14 juillet
Sauclières Aveyron
Gratuit et ouvert à tous
Début : 2026-07-14
fin : 2026-07-14
2026-07-14
Venez fêter la fête nationale à Sauclières pétanque, théâtre, musique…
POUR INFO PROGRAMME 2025
Dès 15h sur la place de l’église Concours de pétanque en doublette, poneys, pêche aux canards
Dès 17h Théâtre Tempête chez Molière Compagnie La Passerelle
A partir de 19h animation musicale Méli-mélo show
Buvette Restauration .
Sauclières 12230 Aveyron Occitanie +33 6 81 61 73 54 lesafadous@yahoo.fr
English :
Come and celebrate the national holiday in Sauclières: pétanque, theater, music…
