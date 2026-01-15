Fête du 14 juillet

Sauclières Aveyron

Venez fêter la fête nationale à Sauclières pétanque, théâtre, musique…

POUR INFO PROGRAMME 2025

Dès 15h sur la place de l’église Concours de pétanque en doublette, poneys, pêche aux canards

Dès 17h Théâtre Tempête chez Molière Compagnie La Passerelle

A partir de 19h animation musicale Méli-mélo show

Buvette Restauration .

Sauclières 12230 Aveyron Occitanie +33 6 81 61 73 54 lesafadous@yahoo.fr

English :

Come and celebrate the national holiday in Sauclières: pétanque, theater, music…

