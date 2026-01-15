Fête du 14 juillet Sauclières

Fête du 14 juillet

Fête du 14 juillet Sauclières mardi 14 juillet 2026.

Fête du 14 juillet

Sauclières Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit et ouvert à tous

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14
fin : 2026-07-14

Date(s) :
2026-07-14

Venez fêter la fête nationale à Sauclières pétanque, théâtre, musique…
POUR INFO PROGRAMME 2025
Dès 15h sur la place de l’église Concours de pétanque en doublette, poneys, pêche aux canards
Dès 17h Théâtre Tempête chez Molière Compagnie La Passerelle
A partir de 19h animation musicale Méli-mélo show
Buvette Restauration   .

Sauclières 12230 Aveyron Occitanie +33 6 81 61 73 54  lesafadous@yahoo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come and celebrate the national holiday in Sauclières: pétanque, theater, music…

L’événement Fête du 14 juillet Sauclières a été mis à jour le 2026-01-12 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)