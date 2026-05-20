Fête du village Sauclières
Fête du village Sauclières vendredi 14 août 2026.
Sauclières
Fête du village
Sur la placette du village Sauclières Aveyron
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14
fin : 2026-08-16
Date(s) :
2026-08-14
Concours de pétanque, bals, animations et spectacles
Programme 2026 dévoilé prochainement…
Pour info, programme 2025
Vendredi 15 août
16h15 Inscription concours de pétanque enfant Tirage 16h45
16h30 Inscription concours de pétanque en doublettes Tirage 17h Lots à gagner
19h Brascade de moules
22h Bal avec SONOR LIGHT EVENTS
00h Les Capsules ouvrent les festivités
Samedi 16 août
15h Course de caisses à savon (non chronométrée et inscription libre)
16h Inscription concours de pétanque en doublettes Tirage 16h30 Lots à gagner
19h Brascade de moules
20h No Reso
22h30 Bal WEPA WEPA avec le groupe
suivi de DJ Thibthib by Symfonix Event
Dimanche 17 août
11h30 Apéritif musical au bar
13h Aubade aux habitants avec la peña Los Amigos Tirage 16h
15h30 Inscription concours de pétanque en triplettes Lots à gagner
19h Les Capsules n’ont pas encore d’idée, mais vous promettent un spectacle
20h Repas Aligot-Saucisse 15€ animé par Délice music show
22h Spectacle La bande à Frisou
22h30 Bal avec Délice music show .
Sur la placette du village Sauclières 12230 Aveyron Occitanie
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English :
Petanque competitions, balls, entertainment and shows
L’événement Fête du village Sauclières a été mis à jour le 2026-05-20 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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