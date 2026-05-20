Sauclières

Fête du village

Sur la placette du village Sauclières Aveyron

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-14

fin : 2026-08-16

Date(s) :

2026-08-14

Concours de pétanque, bals, animations et spectacles

Programme 2026 dévoilé prochainement…

Pour info, programme 2025

Vendredi 15 août

16h15 Inscription concours de pétanque enfant Tirage 16h45

16h30 Inscription concours de pétanque en doublettes Tirage 17h Lots à gagner

19h Brascade de moules

22h Bal avec SONOR LIGHT EVENTS

00h Les Capsules ouvrent les festivités

Samedi 16 août

15h Course de caisses à savon (non chronométrée et inscription libre)

16h Inscription concours de pétanque en doublettes Tirage 16h30 Lots à gagner

19h Brascade de moules

20h No Reso

22h30 Bal WEPA WEPA avec le groupe

suivi de DJ Thibthib by Symfonix Event

Dimanche 17 août

11h30 Apéritif musical au bar

13h Aubade aux habitants avec la peña Los Amigos Tirage 16h

15h30 Inscription concours de pétanque en triplettes Lots à gagner

19h Les Capsules n’ont pas encore d’idée, mais vous promettent un spectacle

20h Repas Aligot-Saucisse 15€ animé par Délice music show

22h Spectacle La bande à Frisou

22h30 Bal avec Délice music show .

Sur la placette du village Sauclières 12230 Aveyron Occitanie

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English :

Petanque competitions, balls, entertainment and shows

L’événement Fête du village Sauclières a été mis à jour le 2026-05-20 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)