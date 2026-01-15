Randonnées pédestres et VTT Sauclières
Randonnées pédestres et VTT Sauclières dimanche 31 mai 2026.
Randonnées pédestres et VTT
Sauclières Aveyron
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit et ouvert à tous
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-31
fin : 2026-05-31
Date(s) :
2026-05-31
Matinée active avec deux parcours au choix pour chaque discipline et repas convivial à midi.
POUR INFO, PROGRAMME 2025
2 parcours
VTT 20 km et 30 km
PÉDESTRE 5 km et 8,5 km
Age minimum de 12 ans, en présence d’un adulte.
Le départ libre est programmé de 8h30 à 9h depuis la cour de l’école.
Pensez à porter un casque!
Vers 13h, vous avez la possibilité de partager un moment convivial en dégustant de la saucisse/frites, fromage, dessert et café sous le tilleul de la cour de l’école. Sur réservation .
Sauclières 12230 Aveyron Occitanie +33 6 81 61 73 54 lesafadous@yahoo.fr
English :
Active morning with a choice of two routes for each discipline and a convivial lunch at midday.
