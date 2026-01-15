Randonnées pédestres et VTT

Sauclières Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit et ouvert à tous

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-31

fin : 2026-05-31

Date(s) :

2026-05-31

Matinée active avec deux parcours au choix pour chaque discipline et repas convivial à midi.

POUR INFO, PROGRAMME 2025

2 parcours

VTT 20 km et 30 km

PÉDESTRE 5 km et 8,5 km

Age minimum de 12 ans, en présence d’un adulte.

Le départ libre est programmé de 8h30 à 9h depuis la cour de l’école.

Pensez à porter un casque!

Vers 13h, vous avez la possibilité de partager un moment convivial en dégustant de la saucisse/frites, fromage, dessert et café sous le tilleul de la cour de l’école. Sur réservation .

Sauclières 12230 Aveyron Occitanie +33 6 81 61 73 54 lesafadous@yahoo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Active morning with a choice of two routes for each discipline and a convivial lunch at midday.

L’événement Randonnées pédestres et VTT Sauclières a été mis à jour le 2026-01-12 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)