Magie et musique improvisées Jazz Magic Sauclières
vendredi 12 mars 2027 · Sauclières
Informations pratiques
Sauclières
Magie et musique improvisées Jazz Magic
Salle des fêtes Sauclières Aveyron
Tarif : 7 – 7 – 14.5 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2027-03-12
fin : 2027-03-12
Date(s) :
2027-03-12
Blizzard Concept
Depuis quelques années, la magie a pris un nouveau tour. On l’appelle jazz magic. Exactement comme le jazzman improvise en s’appuyant sur des thèmes standards, le magicien puise dans son répertoire en fonction des interactions qui naissent, dans l’instant, avec le public.
Sur scène ainsi, un magicien et un pianiste dialoguent par discipline interposée. Le premier travaille sur une magie fragile, procède par essais pour transformer positivement l’erreur. Le second se base sur une couleur, une image, pour inventer une suite d’accords particulière qui évoque une émotion et raconte une histoire.
Le magicien, c’est Antoine Terrieux, jongleur autodidacte, qui creuse le sillon de la magie nouvelle, de la performance autrement et du hasard merveilleux . Le pianiste, c’est Marek Kastelnik, membre du duo L’Oiseau Ravage. Ensemble, ils bousculent les conventions du cirque pour susciter un vertige visuel et musical.
Drôle et poétique à la fois.
Magicien Antoine Terrieux Pianiste Marek Kastelnik Régie technique Erwan Scoizec ou Thomas Martin Regard extérieur Julien Mandier Regards complices Valentine Losseau, Arthur Chavaudret Construction Franck Breuil, Jérémie Chevalier Ingénieur Sam Youde
Un cartomane invétéré et un pianiste rock et baroque font cause commune et se lancent dans une série d’improvisations. Attendez-vous donc à de belles surprises ! Télérama
Durée 1 h
Tout public à partir de 12 ans
Jauge limitée à 60 personnes.
Spectacle présenté dans le cadre d’une tournée du réseau Chainon et des Escapades du Théâtre, en partenariat avec la commune de Sauclières. .
Salle des fêtes Sauclières 12230 Aveyron Occitanie +33 5 65 59 47 61
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English :
Blizzard Concept
L’événement Magie et musique improvisées Jazz Magic Sauclières a été mis à jour le 2026-07-24 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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