Concert à la Guinguette du Bénéfire Sauclières
Concert à la Guinguette du Bénéfire Sauclières jeudi 13 août 2026.
Sauclières
Concert à la Guinguette du Bénéfire
Hameau du Bénéfire Sauclières Aveyron
Tarif : – – EUR
8
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-13
fin : 2026-08-13
Date(s) :
2026-08-13
Repas à la ferme Animation musicale
Côté repas dès 18h: La Guinguette du Benefire c’est l’opportunité de pouvoir déguster une cuisine imaginée avec les produits locaux, frais et de saison provenant de la ferme et des alentours. Le cadre y est chaleureux au milieu de la nature, avec une terrasse ombragée, grâce aux toiles de la tente stretch/ nomade, un moment détente pour bien manger. Buvette sur place.
Côté musique dès 21h: Konvoi exceptionnel ! Groove caribéen contagieux
A la ferme du Bénéfire
Réservations conseillées 8 .
Hameau du Bénéfire Sauclières 12230 Aveyron Occitanie +33 6 25 91 67 47 contact@guinguette-benefire.fr
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English :
Meal at the farm Musical entertainment
L’événement Concert à la Guinguette du Bénéfire Sauclières a été mis à jour le 2026-06-16 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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