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Soirée grillades sous l’éclipse Route de la Couvertoirade Sauclières

mercredi 12 août 2026 · Route de la Couvertoirade · Sauclières

Soirée grillades sous l’éclipse Route de la Couvertoirade Sauclières

Informations pratiques

Début
mercredi 12 août 2026
Fin
mercredi 12 août 2026
Lieu
Route de la Couvertoirade
Adresse
Gaillac
Ville
12230 Sauclières
Département
Aveyron
Tarif
12 Tarif enfant

Sauclières

Soirée grillades sous l’éclipse

Route de la Couvertoirade Gaillac Sauclières Aveyron

Tarif : – – EUR
12
Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-08-12
fin : 2026-08-12

Date(s) :
2026-08-12

Randonnée accompagnée pour admirer l’éclipse suivi d’un repas musical.
Pour les plus courageux
À 18 h 30, partez depuis le Domaine de Gaillac pour une randonnée accompagnée par un guide de la Maison des Accompagnateurs jusqu’à notre plateforme du Serre de la Lavande, point culminant du Larzac, afin de profiter d’un point de vue privilégié pour observer l’éclipse*.
* Observation de l’éclipse sous réserve de conditions météorologiques favorables et avec des lunettes de protection adaptées fournies.

Puis retour au domaine de Gaillac pour un repas grillade ambiance Latinos Lovers. Tito et Samuel, deux frères d’origine andalouse, vous feront découvrir ou redécouvrir des airs aux rythmes Latinos, Gypsi et Salsa pour le plus grand plaisir de tous.

Au menu
Grande assiette mixed grill
Dessert
Vin et café compris

RDV au Domaine de Gaillac 12  .

Route de la Couvertoirade Gaillac Sauclières 12230 Aveyron Occitanie +33 5 65 62 26 85  contact@arnalgaillac.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Guided hike to view the eclipse, followed by a meal with live music.

L’événement Soirée grillades sous l’éclipse Sauclières a été mis à jour le 2026-07-23 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)

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