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Concert à la Guinguette du Bénéfire Sauclières

Concert à la Guinguette du Bénéfire Sauclières

Concert à la Guinguette du Bénéfire Sauclières jeudi 30 juillet 2026.

Adresse : Hameau du Bénéfire

Ville : 12230 Sauclières

Département : Aveyron

Début : jeudi 30 juillet 2026

Fin : jeudi 30 juillet 2026

Tarif : 8 Tarif de base plein tarif

Sauclières

Concert à la Guinguette du Bénéfire

Hameau du Bénéfire Sauclières Aveyron

Tarif : – – EUR
8
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-30
fin : 2026-07-30

Date(s) :
2026-07-30

Repas à la ferme Animation musicale
Côté repas dès 18h: La Guinguette du Benefire c’est l’opportunité de pouvoir déguster une cuisine imaginée avec les produits locaux, frais et de saison provenant de la ferme et des alentours. Le cadre y est chaleureux au milieu de la nature, avec une terrasse ombragée, grâce aux toiles de la tente stretch/ nomade, un moment détente pour bien manger. Buvette sur place. plat végétarien, bières artisanales, vins natures.
Côté musique dès 21h  L’orchestre national de Syldavie voyage aux confis des terres d’Europe de l’Est.
A la ferme du Bénéfire. 8  .

Hameau du Bénéfire Sauclières 12230 Aveyron Occitanie +33 6 25 91 67 47  contact@guinguette-benefire.fr

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English :

Meal at the farm Musical entertainment

L’événement Concert à la Guinguette du Bénéfire Sauclières a été mis à jour le 2026-06-16 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)

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