Concert à la Guinguette du Bénéfire Sauclières
Concert à la Guinguette du Bénéfire Sauclières jeudi 23 juillet 2026.
Sauclières
Concert à la Guinguette du Bénéfire
Hameau du Bénéfire Sauclières Aveyron
Tarif : – – EUR
8
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23
fin : 2026-07-23
Date(s) :
2026-07-23
Repas à la ferme Animation musicale
Côté repas La Guinguette du Benefire c’est l’opportunité de pouvoir déguster une cuisine imaginée avec les produits locaux, frais et de saison provenant de la ferme et des alentours. Le cadre y est chaleureux au milieu de la nature, avec une terrasse ombragée, grâce aux toiles de la tente stretch/ nomade, un moment détente pour bien manger. Buvette sur place.
Côté musique Framboyan, duo de musique mexicain un voyage à l’énergie détonante !
Dès 18h, au hameau du Bénéfire. 8 .
Hameau du Bénéfire Sauclières 12230 Aveyron Occitanie +33 6 25 91 67 47 contact@guinguette-benefire.fr
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English :
Meal at the farm Musical entertainment
L’événement Concert à la Guinguette du Bénéfire Sauclières a été mis à jour le 2026-06-16 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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