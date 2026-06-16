Sauclières

Concert à la Guinguette du Bénéfire

Hameau du Bénéfire Sauclières Aveyron

Tarif : – – EUR

8

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-20

fin : 2026-08-20

Date(s) :

2026-08-20

Repas à la ferme Animation musicale

Côté repas dès 18h La Guinguette du Benefire c’est l’opportunité de pouvoir déguster une cuisine imaginée avec les produits locaux, frais et de saison provenant de la ferme et des alentours. Le cadre y est chaleureux au milieu de la nature, avec une terrasse ombragée, grâce aux toiles de la tente stretch/ nomade, un moment détente pour bien manger. Buvette sur place.

Côté musique dès 21h Le Grand bal raï, raï effervescent à l’énergie communicative.

A la ferme du Bénéfire

Réservation fortement conseillées 8 .

Hameau du Bénéfire Sauclières 12230 Aveyron Occitanie +33 6 25 91 67 47 contact@guinguette-benefire.fr

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English :

Meal at the farm Musical entertainment

L’événement Concert à la Guinguette du Bénéfire Sauclières a été mis à jour le 2026-06-16 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)