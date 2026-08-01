Informations pratiques

Saint-Louis-lès-Bitche

Soirée Pizzas Flamms

place de la mairie Saint-Louis-lès-Bitche Moselle

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-08-29 18:00:00

fin : 2026-08-29 23:00:00

Date(s) :

2026-08-29

Pizzas et flamms cuites sur place par Pizzas Isel. L’animation musicale sera assurée par François Nadler.Tout public

.

place de la mairie Saint-Louis-lès-Bitche 57620 Moselle Grand Est +33 7 86 61 65 67

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English :

Pizzas and flamms baked on-site by Pizzas Isel. Musical entertainment will be provided by François Nadler.

L’événement Soirée Pizzas Flamms Saint-Louis-lès-Bitche a été mis à jour le 2026-08-07 par COMMUNAUTE DE COMMUNES PAYS DE BITCHE