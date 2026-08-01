Soirée Pizzas Flamms Saint-Louis-lès-Bitche
samedi 29 août 2026 · Saint-Louis-lès-Bitche
Informations pratiques
Saint-Louis-lès-Bitche
Soirée Pizzas Flamms
place de la mairie Saint-Louis-lès-Bitche Moselle
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-08-29 18:00:00
fin : 2026-08-29 23:00:00
Date(s) :
2026-08-29
Pizzas et flamms cuites sur place par Pizzas Isel. L’animation musicale sera assurée par François Nadler.Tout public
.
place de la mairie Saint-Louis-lès-Bitche 57620 Moselle Grand Est +33 7 86 61 65 67
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English :
Pizzas and flamms baked on-site by Pizzas Isel. Musical entertainment will be provided by François Nadler.
L’événement Soirée Pizzas Flamms Saint-Louis-lès-Bitche a été mis à jour le 2026-08-07 par COMMUNAUTE DE COMMUNES PAYS DE BITCHE