Soirée plage, Peyras, Monteils

Informations pratiques

Soirée plage Samedi 12 septembre, 14h00 Peyras Gard

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-12T14:00:00+02:00 – 2026-09-12T23:00:00+02:00

Fin : 2026-09-12T14:00:00+02:00 – 2026-09-12T23:00:00+02:00

©iStock

Peyras Peyras, Monteils Monteils 30360 Gard Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 06 28 61 01 79 »}]

Le Comité des fêtes de Monteils propose concours de pétanque, animations autour du thème de la plage, apéritif musical, buvette et restauration rapide.