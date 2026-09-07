AGENDA · Monteils
Soirée plage, Peyras, Monteils
samedi 12 septembre 2026 · Peyras · Monteils
Informations pratiques
Soirée plage Samedi 12 septembre, 14h00 Peyras Gard
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-12T14:00:00+02:00 – 2026-09-12T23:00:00+02:00
Fin : 2026-09-12T14:00:00+02:00 – 2026-09-12T23:00:00+02:00
©iStock
Peyras Peyras, Monteils Monteils 30360 Gard Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 06 28 61 01 79 »}]
Le Comité des fêtes de Monteils propose concours de pétanque, animations autour du thème de la plage, apéritif musical, buvette et restauration rapide.
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