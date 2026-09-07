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Soirée plage, Peyras, Monteils

samedi 12 septembre 2026 · Peyras · Monteils

Soirée plage, Peyras, Monteils

Informations pratiques

Début
samedi 12 septembre 2026
Fin
samedi 12 septembre 2026
Lieu
Peyras
Adresse
Peyras, Monteils
Ville
30360 Monteils
Département
Gard

Soirée plage Samedi 12 septembre, 14h00 Peyras Gard

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-12T14:00:00+02:00 – 2026-09-12T23:00:00+02:00
Fin : 2026-09-12T14:00:00+02:00 – 2026-09-12T23:00:00+02:00

©iStock

Peyras Peyras, Monteils Monteils 30360 Gard Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 06 28 61 01 79 »}]
Le Comité des fêtes de Monteils propose concours de pétanque, animations autour du thème de la plage, apéritif musical, buvette et restauration rapide.

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