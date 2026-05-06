Soirée poésie avec Mélanie Leblanc Librairie Les vagues Houlgate

Houlgate

Soirée poésie avec Mélanie Leblanc

Librairie Les vagues 36 rue du Général Leclerc Houlgate Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 19:00:00

fin : 2026-06-06 20:30:00

Date(s) :

2026-06-06

Rencontre avec la poétesse autour de son dernier recueil, Habiter la Nuit , aux éditions Les Venterniers. Dès 14 ans. Inscription recommandée.

Rencontrez la poétesse Mélanie Leblanc autour de son dernier recueil, Habiter la Nuit , aux éditions Les Venterniers. Amis de la poésie, c’est l’occasion d’échanger avec l’artiste et de poser vos questions sur son œuvre !

Dès 14 ans.

Inscription recommandée. .

Librairie Les vagues 36 rue du Général Leclerc Houlgate 14510 Calvados Normandie +33 2 31 06 05 68 contact@librairielesvagues.com

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English : Soirée poésie avec Mélanie Leblanc

Meet the poet and discuss her latest collection, Habiter la Nuit , published by Les Venterniers. Ages 14 and up. Registration recommended.

L’événement Soirée poésie avec Mélanie Leblanc Houlgate a été mis à jour le 2026-05-06 par OT Normandie Pays d’Auge