Soirée poésie avec Mélanie Leblanc Librairie Les vagues Houlgate
Soirée poésie avec Mélanie Leblanc Librairie Les vagues Houlgate samedi 6 juin 2026.
Houlgate
Soirée poésie avec Mélanie Leblanc
Librairie Les vagues 36 rue du Général Leclerc Houlgate Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 19:00:00
fin : 2026-06-06 20:30:00
Date(s) :
2026-06-06
Rencontre avec la poétesse autour de son dernier recueil, Habiter la Nuit , aux éditions Les Venterniers. Dès 14 ans. Inscription recommandée.
Rencontrez la poétesse Mélanie Leblanc autour de son dernier recueil, Habiter la Nuit , aux éditions Les Venterniers. Amis de la poésie, c’est l’occasion d’échanger avec l’artiste et de poser vos questions sur son œuvre !
Dès 14 ans.
Inscription recommandée. .
Librairie Les vagues 36 rue du Général Leclerc Houlgate 14510 Calvados Normandie +33 2 31 06 05 68 contact@librairielesvagues.com
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English : Soirée poésie avec Mélanie Leblanc
Meet the poet and discuss her latest collection, Habiter la Nuit , published by Les Venterniers. Ages 14 and up. Registration recommended.
L’événement Soirée poésie avec Mélanie Leblanc Houlgate a été mis à jour le 2026-05-06 par OT Normandie Pays d’Auge
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