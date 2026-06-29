Découverte des falaises des Vaches Noires avec un guide du Paléospace Départ de l’office de tourisme Houlgate mardi 7 juillet 2026.

Houlgate

Découverte des falaises des Vaches Noires avec un guide du Paléospace

Départ de l’office de tourisme 10, boulevard des Belges Houlgate Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-07 11:15:00

fin : 2026-07-23 12:45:00

Date(s) :

2026-07-07 2026-07-09 2026-07-21 2026-07-23 2026-07-25 2026-08-06 2026-08-09 2026-08-21 2026-08-27

Un guide du Paléospace vous accompagne pour découvrir l’histoire de ce paysage du Jurassique et vous familiariser avec les nombreux fossiles qui font la renommée de ce site. Prévoir une tenue adaptée à la météo et des chaussures de marche. Inscription obligatoire.

Un guide du Paléospace vous accompagne pour découvrir l’histoire de ce paysage du Jurassique et vous familiariser avec les nombreux fossiles qui font la renommée de ce site. Prévoir une tenue adaptée à la météo et des chaussures de marche.

Inscription obligatoire à l’office de tourisme de Houlgate ou sur la billetterie en ligne du Paléospace. .

Départ de l’office de tourisme 10, boulevard des Belges Houlgate 14510 Calvados Normandie +33 2 31 24 34 79 houlgate@normandie-paysdauge.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Découverte des falaises des Vaches Noires avec un guide du Paléospace

A Paléospace guide will accompany you as you discover the history of this Jurassic landscape and learn about the many fossils for which this site is famous. Please wear weather-appropriate clothing and walking shoes. Booking is essential.

L’événement Découverte des falaises des Vaches Noires avec un guide du Paléospace Houlgate a été mis à jour le 2026-06-24 par OT Normandie Pays d’Auge