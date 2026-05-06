Respecte ta plage Houlgate
Respecte ta plage Houlgate vendredi 24 juillet 2026.
Houlgate
Respecte ta plage
Plage Houlgate Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 11:00:00
fin : 2026-07-24 18:00:00
Date(s) :
2026-07-24
À l’occasion du Skim School Tour, l’association Mauna Kea propose une exposition abordant différents thèmes mouvement du littoral, pêche à pied, laisse de mer, tri, cycle et durée de dégradation des déchets, 7e continent plastique , cétacés du Cotentin…
À l’occasion du Skim School Tour, l’association Mauna Kea propose une exposition abordant différents thèmes mouvement du littoral, pêche à pied, laisse de mer, tri, cycle et durée de dégradation des déchets, 7e continent plastique , cétacés du Cotentin…
Profitez de votre sortie sur la plage pour vous sensibiliser aux enjeux qui l’entourent, au travers de contenus réalisés avec le soutien de l’Agence de l’eau Seine Normandie, le C.P.I.E. et Surfrider Foundation ! .
Plage Houlgate 14510 Calvados Normandie +33 2 31 24 34 79 houlgate@normandie-paysdauge.fr
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English : Respecte ta plage
To coincide with the Skim School Tour, the Mauna Kea association is putting on an exhibition covering a range of themes: coastal movement, foot fishing, sea leash, sorting, the cycle and duration of waste degradation, the 7th continent of plastic , cetaceans in the Cotentin region…
L’événement Respecte ta plage Houlgate a été mis à jour le 2026-05-06 par OT Normandie Pays d’Auge
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