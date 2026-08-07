Soirée poésie sud-américaine Librairie Encre Marine Eu
samedi 3 octobre 2026 · Librairie Encre Marine · Eu
Informations pratiques
Eu
Soirée poésie sud-américaine
Librairie Encre Marine 19 Rue Paul Bignon Eu Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03 19:00:00
fin : 2026-10-03
Date(s) :
2026-10-03
Soirée poésie sud américaine avec l’éditeur-traducteur Omar Sposito et lecture (des traductions françaises) par Antonia Ortu, que nous remercions.
Au programme les argentins Susana Romano Sued et Oscar Steimberg ainsi que l’uruguayen Mario Benedetti (durée environ 45 minutes)
Entrée libre. .
Librairie Encre Marine 19 Rue Paul Bignon Eu 76260 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 50 19 34
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English : Soirée poésie sud-américaine
L’événement Soirée poésie sud-américaine Eu a été mis à jour le 2026-08-04 par Office de Tourisme Destination Le Tréport Mers
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